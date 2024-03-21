الخميس 21-03-2024
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الخميس، 21-03-2024 02:23 م

الجيش الروسي يستهدف مركز صنع قرار للقوات الأوكرانية ويحرر بلدة في دونيتسك

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الوكيل الاخباري- أعلنت الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة، بما فيها صواريخ "كينجال"، مراكز صنع القرار للقوات المسلحة الأوكرانية، كما حررت بلدة جديدة في دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إنه "خلال الليلة الماضية، شنت القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى تطلق من الجو، بما في ذلك صواريخ كينجال الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، على مراكز صنع القرار في القوات المسلحة الأوكرانية والقواعد اللوجستية ونقاط انتشار مؤقت لقوات العمليات الخاصة والقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

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وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة حققت أهدفها وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة.

وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت خلال اليوم الماضي على محطة سكة الحديد أليباسروفايا على محور دونيتسك، وحررت بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا، والواقعتين في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

 




 

 


 

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