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الخميس، 07-03-2024 12:08 م

أكثر من 700 من المرتزقة الأجانب على قائمة المطلوبين في روسيا

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الوكيل الاخباري- قالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان إنها وضعت أكثر من 700 من المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا ويقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية على قائمة المطلوبين وصدرت أحكام غيابية باعتقالهم.

وذكر البيان أن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين ترأس اجتماعا ميدانيا في دونيتسك.

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وأضاف البيان: "على أساس الأدلة المتوفرة، تم اتخاذ قرارات بملاحقة مواطني هولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا ورومانيا كمتهمين بموجب الجزء رقم 3 من المادة 359 من القانون الجنائي الروسي (الارتزاق). وبشكل إجمالي، تم وضع 700 أجنبي على قائمة المطلوبين في هذه المرحلة، وصدرت مذكرات اعتقال غيابية بحث البعض منهم. وتم عرض على باستريكين تقرير عن قضايا جنائية من هذه الفئة، تمت إحالتها إلى المحكمة. وهي تشمل ثلاث قضايا ضد المواطنين الجورجيين لاشا روخاي، وليفون هايرابتيان، وإريكلي أميراناشفيلي، الذين قاتلوا لقاء المال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية في إطار الفيلق القومي الجورجي".

ووجهت هيئات التحقيق الروسية اتهامات ضد القائد السابق للقوات البحرية الأوكرانية، إيغور فورونتشينكو، الذي شغل هذا المنصب في الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2020. كذلك تم توجيه تهم جنائية ضد  قائد قيادة العمليات الميدانية "فوستوك" بالقوات الأوكرانية (يوليو-ديسمبر 2019)، ألكسندر نيسترينكو، وضد قائد قيادة العمليات "الغربية" الميدانية بالقوات الأوكرانية، إيغور دوفغان، الذي شغل هذا المنصب في الفترة من مارس 2015 إلى مارس 2017.

 




 

 


 

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