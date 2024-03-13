الانتخابات الرئاسية.. الجنود الروس في دونباس يصوتون بشكل مبكر

الوكيل الاخباري- قام عناصر وضباط الجيش رقم 29 في مجموعة قوات "شرق" في دونباس، بالتصويت بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن عمليات التصويت جرت في مناطق المؤخرة للعملية العسكرية الخاصة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

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ووفقا للوزارة، قام عناصر وضباط وحدات الفيلق الحادي عشر التابع لمجموعة القوات "غرب"، الذين يقومون بمهام قتالية في العملية العسكرية الخاصة، بالتصويت المبكر في انتخابات رئيس الدولة.



ونوهت الوزارة بأن التصويت المبكر، جرى كذلك في المنارات النائية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي. وطارت مجموعة اللجنة الانتخابية من سيفيرو كوريلسك بطائرة مروحية إلى جزر باراموشير وشومشو في الجزء الشمالي من سلسلة جبال الكوريل، حيث تمكن العاملون في منارات فاسيليفا وتشيبويني من الإدلاء بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية .



ولأن التصويت الإلكتروني في العملية الانتخابية، بدأ بشكل مسبق، ظهرت الفرصة لدى كل العسكريين لممارسة حقهم الدستوري في التصويت دون مقاطعة لمهامهم القتالية.