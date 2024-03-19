الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الهيئة الخيرية: إرسال 48 طائرة و508 شاحنة تضمنت مساعدات إغاثية لقطاع غزة

الهيئة الخيرية الأردنية: 728.5 مليون دولار حجم مساعداتنا الإنسانية لنحو 43 دولة حول العالم

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر في الساعات الـ24 الماضية

الدفاع المدني يخمد حريق داخل مشغل دهانات وأخشاب في عمان

شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم الشاطئ

الجمارك تتابع الية انسياب البضائع واستمرارية سلاسل التوريد

علماء صينيون يصممون جهازًا لإنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 138.5 مليون م3

الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 فردا من طواقمنا استشهدوا بغزة

الجيش الأميركي يدمّر صواريخ ومسيرات للحوثيين

الثلاثاء، 19-03-2024 12:34 م

استسلام مجموعة جديدة من جنود كييف للجيش الروسي

65f94e284c59b741003e20f5 (1)


الوكيل الاخباري- أعلن يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك استسلام 18 عسكريا أوكرانيا للقوات الروسية ومقتل 4 آخرين في محيط قرية غيورغييفكا قرب مدينة مارينكا في دونيتسك.

وقال غاغين: "استسلم جنود من لواء المشاة 59 الأوكراني لوحدات المجموعة الجنوبية للقوات الروسية في منطقة قرية غيورغييفكا بالقرب من مدينة مارينكا أرسلتهم قيادتهم لتعزيز قواتها في المنطقة".

اضافة اعلان

 

وأضاف أنه تم رصد تجمع أوكراني واستهدافه بالمدفعية ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين واستسلام 18 آخرين.

وقال قائد الفصيل الأوكراني المأسور: "لقد تلقينا أمرا من قادتنا في كييف بالسير إلى غورغييفكا لتعزيز قواتنا هناك. المدفعية الروسية حاصرتنا بالقصف وعندما رأينا أنه لا مفر لنا طلبنا الاستسلام وتم أسرنا.. لا أعتبر نفسي خائنا لوطني، ولكني مسؤول عن حياة مجموعتي".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f959ce4c59b725de1fa81b

باشينيان ينضم إلى مهنئي بوتين

65f949e442360425b02911a7

أردوغان يريد أن يكمل "ما تبقى من أعمال في سوريا"

65f93a85423604285e2cbf6b

إجلاء سياح نجوا في انهيار ثلجي شرقي روسيا

1710835516065

علماء صينيون يصممون جهازًا لإنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة

65f9399f4c59b73ffe32dba1

البحرية الأمريكية تحذر السفن من رفع العلم الأمريكي جنوب البحر الأحمر

1228925309

باشينيان يحذر من حرب قد تبدأ في غضون أسبوع

أخبار متعلقة
65ee979e4c59b758e738db66

ألمانيا ترحب بفكرة لندن حول صواريخ "تاوروس"

65e304734c59b701316658dc

فنلندا: لم نزوّد أوكرانيا بأي أسلحة تطال الأراضي الروسية

65e078ee4236047a3f3d0af8

خبير أمريكي: إرسال "الناتو" قواته إلى أوكرانيا سيضع العالم على حافة الفناء

550157

زيلينسكي ينتظر "ميراج" الفرنسية

65db28f14c59b70cbb4a0601

وزير أوكراني: لدينا صواريخ أوكرانية الصنع مداها 700 كيلومتر

65d3eee242360435f17db0cd

"أسوشيتد برس": نقص الذخيرة لدى قوات كييف يهدد موقفها على طول خط الجبهة