الثلاثاء 01-08-2023
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الثلاثاء، 01-08-2023 02:05 م

الجيش السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر، الثلاثاء، بأن الجيش السوداني قصف فجرا مراكز لقوات الدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، فيما شهدت عدة محاور هدوءا حذرا.

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ولفت المصدر إلى أن الجيش قام خلال ساعات الصباح الأولى بقصف نقاط تمركزات الدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، مشيرا إلى سقوط قذائف مدفعية متوسطة وبعيدة المدى على أهداف أرضية تابعة لعناصر عسكرية تتبع للدعم السريع والتي تنتشر في أحياء أركويت والفردوس والرياض شرقي العاصمة، في وقت يواصل فيه طيران الاستطلاع الحربي طلعاته الجوية في انحاء متفرقة من الخرطوم بمدنها الثلاث.

كما شهد صباح اليوم سلسلة دوي لإطلاق نار بأسلحة ثقيلة شمالي مدينة الخرطوم والتي يرجح أنها تابعة للدعم السريع أثناء محاولة التصدي لحركة الطائرات الحربية.

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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