الجيش العراقي يقبض على 8 عناصر من "داعش"

الوكيل الإخباري-أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، أن قواته ألقت القبض على 8 عناصر من تنظيم "داعش" خلال عمليات أمنية منفصلة في 6 محافظات.



وقال اللواء يحيى رسول، متحدث القائد العام للقوات المسلحة في بيان، إن قوات الأمن ألقت القبض على عنصرين من "داعش" في أطراف العاصمة بغداد، و4 آخرين من التنظيم في محافظات الأنبار (غرب)، وصلاح الدين وكركوك (شمال)، وديالى (شرق).

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وأوضح رسول أنه "بالتنسيق مع قوات الأسايش (الأمن الداخلي في إقليم كردستان شمالي العراق) في محافظة السليمانية تم القبض على عنصرين من داعش".



وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

الاناضول

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