الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

الولايات المتحدة في طريقها للاستغناء عن التوقيت الشتوي

توصية للحكومة بعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين في رمضان

عويس يؤكد أهمية التعليم المهني وضرورة تطويره

روسيا والصين تعملان على إنشاء نظام تراسل مصرفي بينهما بعيدا عن سويفت

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الاتحاد الرياضي العسكري

منافسات نهائيات الدورة الرياضية المدرسية تنطلق غدا

الأرصاد تُحذر من طقس الليلة

الاقتصادي والاجتماعي: الأزمات العالمية فاقمت الفقر والبطالة

"خارجية النواب": الأردن يعيش مرحلة إصلاحية جديدة وشاملة

ارادة ملكية بمنح وسام الاستقلال للسفيرة التل

الأربعاء، 16-03-2022 04:39 م

الجيش العراقي يقبض على 8 عناصر من "داعش"

thumbs_m_c_ea6d423a04e8b2717946a5f4abc397da


الوكيل الإخباري-أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، أن قواته ألقت القبض على 8 عناصر من تنظيم "داعش" خلال عمليات أمنية منفصلة في 6 محافظات.

وقال اللواء يحيى رسول، متحدث القائد العام للقوات المسلحة في بيان، إن قوات الأمن ألقت القبض على عنصرين من "داعش" في أطراف العاصمة بغداد، و4 آخرين من التنظيم في محافظات الأنبار (غرب)، وصلاح الدين وكركوك (شمال)، وديالى (شرق).

اضافة اعلان


وأوضح رسول أنه "بالتنسيق مع قوات الأسايش (الأمن الداخلي في إقليم كردستان شمالي العراق) في محافظة السليمانية تم القبض على عنصرين من داعش".


وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".


وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
V0FhivtWyQsZ9julUxmGyoJxy1qDrn4pso8o5tlO

الولايات المتحدة في طريقها للاستغناء عن التوقيت الشتوي

7801145_1516398847

برلين: إرسال عسكريين من الناتو إلى أوكرانيا خط أحمر

russia-turkey

روسيا تثمن موقف تركيا بشأن التطورات في أوكرانيا

6231d0304236045ae614d792

السلطات المغربية تمنع مؤتمر الحركة الأمازيغية

سويسرا

سويسرا تدرج أكثر من 200 شخصية وشركة روسية بقائمة العقوبات

19_2021-637675047040189782-18

وزيرة الخارجية البريطانية: يجب وقف الحرب في أوكرانيا

أخبار متعلقة
resized_e3cc5-cefef104623074ce42360473d1196e4a

العراق: إحباط مخطط لتنفيذ عملية "إرهابية" في رمضان

AlQurashi (002)

داعش يعترف بمقتل زعيمه ويعلن خليفة له

41d755b9bb85476693c90476436e1b35

العراق.. مقتل 3 أشخاص في هجومين مسلحين لـ"داعش" بديالى

thumbs_b_c_111ade2b341aef1361d79c5b90fb86e2

تحرير 15 رهينة من قبضة "داعش" شمالي العراق

2021-09-18_10-34-06_676643-441x320

الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية ضد "داعش" شرقي البلاد

عر

انتحار ضابط رفيع بالجيش العراقي في منفذ حدودي