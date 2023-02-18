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السبت، 18-02-2023 02:37 م

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

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الوكيل الاخباري- أفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في اتجاه بحر اليابان.

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وجاء في بيان صدر عنها، اليوم السبت: "قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي في اتجاه بحر اليابان".

ولم تقدم الهيئة أي تفاصيل أخرى بشأن مدى وارتفاع وسرعة تحليق الصاروخ.

ووقع الإطلاق السابق لصاروخ باليستي من أراضي كوريا الشمالية في 1 يناير الماضي.

من جهتها قالت هيئة الأمن البحري اليابانية إن الصاروخ الباليستي الذي يزعم أنه تم إطلاقه من أراضي كوريا الشمالية، سقط.

وصدر تحذير من احتمال إطلاق صاروخ في الساعة 17:25 بالتوقيت المحلي. وتم الإبلاغ عن سقوط محتمل في الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.

ويُطلب من الطائرات والسفن البحرية متابعة المعلومات وفي حالة سقوط شظايا صاروخ إبلاغ جهاز الأمن البحري بذلك دون الاقتراب منها.

وتم تشكيل مقر للأزمة في مكتب رئيس وزراء اليابان بمشاركة وزراء رئيسيين لجمع وتحليل المعلومات حول الإطلاق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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