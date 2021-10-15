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الجمعة، 15-10-2021 09:49 ص

الجيش اللبناني يعلن اعتقال 9 أشخاص بينهم سوري على خلفية أحداث الطيونة

لبنان ٤


الوكيل الإخباري - أعلنت قيادة الجيش اللبناني، مساء يوم أمس الخميس، عن اعتقال 9 أشخاص، بينهم سوري، على خلفية أحداث الطيونة التي أدت إلى وفاة 6 أشخاص وجرح العشرات.

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وقالت قيادة الجيش في بيان: "بتاريخ 14 أكتوبر 2021 وأثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل اشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة-بدارو، ما أدى إلى وفاة عدد من المواطنين في لبنان وإصابة آخرين بجروح".


وأضافت: "على الفور، عزز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللة، كما دهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين، بينهم سوري و بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".


ولفتت قيادة الجيش إلى أنها أجرت "اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة"، مجددة تأكيدها على "عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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