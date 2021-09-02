الجيش المصري يطلق مناورات عسكرية ضخمة

الوكيل الإخباري - أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2021" والذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر بمشاركة (21) دولة.



وأكدت القوات المسلحة المصرية أن "التدريب يعد أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمي لما يتضمنه من حجم القوات المشاركة".



وقد شهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادا لبدء فعاليات التدريب.



كما انطلقت فعاليات التدريب المصري القبرصي المشترك "بطليموس 2021" والذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.



وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين.



يأتي التدريب "بطليموس 2021" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

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المصدر : روسيا اليوم