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الأربعاء، 07-06-2023 04:09 م

الحرائق في كندا تؤدي إلى تدهور جودة الهواء في نيويورك وتحول القمر إلى اللون الأحمر

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الوكيل الإخباري - تصدرت نيويورك قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم حيث يستمر الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا في ملء سماء مناطق شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي وتحويل القمر إلى اللون الأحمر.

وتجاوز مؤشر جودة الهواء في نيويورك 200، وهو ما يعتبر "غير صحي للغاية"، متفوقة على الدوحة وبغداد بينما تتخلف وراء دلهي ولاهور.

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وأدى تدهور جودة الهواء إلى ظهور تنبيهات صحية في نيويورك ومقاطعة كيبيك الكندية، حيث حذر المسؤولون الناس من تأثير الجزيئات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض بالجهاز التنفسي.


وقد ألغت 10 مناطق تعليمية على الأقل في وسط نيويورك الأنشطة الخارجية، بما في ذلك فصول الاستراحة والألعاب الرياضية.


بينما تحول القمر إلى اللون الأحمر بالنسبة للمقيمين في شمال شرق الولايات المتحدة، وهو حدث مرتبط ارتباطا مباشرا بالدخان الناتج عن حرائق الغابات الكندية كما يظهر خلف سماء رمادية ضبابية.


يذكر أن كندا تواجه حاليا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات على الإطلاق، حيث تم احتراق أكثر من 6.7 مليون فدان بالفعل منذ بداية هذا العام.

 

RT

 




 

 


 

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