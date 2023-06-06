الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يسعف سيدة بقارب مطاطي بسبب وجود سيل في الأزرق

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

عطلة رسمية في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية الخميس المقبل

8 وفيات و 13 اصابة بحادث سير مروع في البادية الشمالية - صور

صدور إرادة ملكية سامية - تفاصيل

الضمان: صرفنا 1.6 مليار دينار كحمايات اجتماعية 90% منها رواتب تقاعدية

أوستن يتجاهل دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية

أغنى 6 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء - أسماء

الإفتاء: إصدار 247 ألف فتوى شرعية العام الماضي

الشمالي : رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة دخل الفرد بنسبة 3%

الثلاثاء، 06-06-2023 04:40 م

المفوضية الأوروبية تقدم خطتها لإدارة الهجرة غرب المتوسط

647f24a142360479dc637621


الوكيل الإخباري - قدمت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، خطة الجهاز التنفيذي الأوروبي لمعالجة الهجرة غير النظامية في غرب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة المحيط الأطلسي.

والخطة التي تتضمن شراكات مع دول رئيسية مثل المغرب والسنغال وموريتانيا وغامبيا، تستند إلى أربع ركائز: مكافحة تهريب البشر، إدارة الحدود، الإعادة إلى الوطن، والمسارات القانونية للوصول إلى سوق العمل الأوروبية.

اضافة اعلان


وفي سياق متصل، أعربت يوهانسون عن اعتقادها بأنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن ميثاق الهجرة واللجوء الجديد"، الذي اقترحته المفوضية على الدول الأعضاء، والتي "أبدت نهجا بناء، والآن هو الوقت المناسب للتوافق بشأنه".


وأضافت: "إذا اتفقنا على نهج مشترك بشأن الهجرة، فسنكون جميعا فائزين، بمن في ذلك المهاجرون، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه المسألة بمفرده، بينما تحاول النقاشات الوطنية بدلا من ذلك رسم صورة للفائزين والخاسرين".

 

RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
647f336342360479a7546b8f

لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا

647f2de242360479a7546b84

وسائل إعلام: شعبية السياسيين الموالين لروسيا في أوروبا تزداد

647f35ca42360474bf713ec4

بوتين يمنح دوديك وسام ألكسندر نيفسكي

647f31514c59b70e7a2bd4b7

حاكم منطقة زابوروجيه: المياه في القنوات ستكون كافية لمدة شهر ونصف

20220227_1645945207-748

وزير الدفاع الروسي: النظام الأوكراني شن "هجومه المضاد"

image - 2023-06-06T160824.062

محادثات أمريكية - صينية لمنع تصاعد التوترات

أخبار متعلقة
191348

بيلاروسيا تعيّن رئيساً جديداً للقوات الحدودية

image - 2023-05-30T085254.571

اليونان: القبض على 5 من شرطة الحدود بتهمة تهريب مهاجرين

186775

بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية

image - 2023-05-18T090227.047

بعد تعديل سياسة الهجرة.. استمرار تراجع أعداد الوافدين إلى أمريكا

americanarmy230511071015064~

واشنطن تحشد 24 ألف عنصر أمن على حدودها لمنع دخول المهاجرين

645a16294c59b76e405415f5

في يوم النصر.. قديروف يؤكد استعداد المقاتلين للدفاع عن الوطن