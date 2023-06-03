"فايننشال تايمز": لقاءات إيرانية-أمريكية مباشرة للمرة الأولى منذ 5 سنوات في نيويورك

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي التقى في نيويورك مرات عدة خلال الأيام الأخيرة مندوب إيران الدائم لدى الامم المتحدة سعيد إيرواني.



ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ومحللين قولهم إن مالي "التقى عدة مرات مع إيرواني، الذي كان مسؤولا كبيرا في المجلس الأعلى للأمن القومي قبل إرساله إلى نيويورك في سبتمبر".

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وأضافت "فايننشال تايمز" أنه "يعتقد أن هذه المحادثات هي أول اتصال مباشر بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين منذ أن أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأزمة في عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة".



ونقلت أيضا عن شخص مقرب من الإدارة الأمريكية قوله إن "المحادثات ركزت في المقام الأول على إمكانية تبادل الأسرى مع إيران، إذ تحتجز طهران ما لا يقل عن 3 مواطنين أمريكيين إيرانيين"، وفق ما ذكرت الصحيفة.



واعتبرت الصحيفة أنه "يمكن أن يؤدي تبادل ناجح للأسرى في الولايات المتحدة إلى تحسين البيئة لأي محادثات نووية".

RT





