الحريري: التاريخ لن يرحم

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، في بيان "ثقته التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة". اضافة اعلان





وأشار بيان صادر عن مكتب الحريري مساء اليوم الخميس، إلى أنّ قرار غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية بفسخ حكم تبرئة المتهمين وادانتهم، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة.



وأكّدّ الرئيس سعد الحريري، أنّ "التاريخ لن يرحم كل المتورطين والمخططين الذين نفذوا جريمة الاغتيال، وهو سيبقى بالمرصاد لكل جهة أو قيادة تتخلف عن تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة المجرمين".



