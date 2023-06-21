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الأربعاء، 21-06-2023 12:08 م

الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: ننتظر زيارة بوتين

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الوكيل الإخباري- قال فيكيلي مبالولا أمين عام حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، إن هذه الدولة تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس للمشاركة في قمة بريكس.

وأضاف قال مبالولا في حديث قناة SABC TV: "نحن ننتظر وصول بوتين. والحكومة تعمل لتنفيذ هذه القضية المهمة".

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وأشار الأمين العام كذلك إلى أنه يجب على الجيل الحالي، أن يسعى جاهدا من أجل عالم متعدد الأقطاب يسوده العدل.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية لجنوب إفريقيا أنها تضمن الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في اجتماعات وزراء الخارجية في يونيو وقمة "بريكس" في أغسطس.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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