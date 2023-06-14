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الأربعاء، 14-06-2023 10:07 ص

وسائل إعلام ألمانية تخشى من دخول بوتين إلى كييف على متن دبابة "ليوبارد"

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الوكيل الإخباري - كتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المقاتلين الروس يقاتلون الآن "على دباباتنا"، فيما تخشى الصحيفة أن يدخل فلاديمير بوتين إلى كييف على متن دبابة "ليوبارد" ألمانية.

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جاء ذلك تعليقا على حصول القوات المسلحة الروسية على غنائم من مدرعات "برادلي" الأمريكية، ودبابات "ليوبارد" الألمانية، حيث تابعت الصحيفة: "الروس يقاتلون الآن على دباباتنا، وبدأت (ليوبارد) في تجديد احتياطيات القوات الروسية".

يأتي ذلك تعليقا على إعلان وزارة الدفاع الروسية عن الاستيلاء على عدد من دبابات "ليوبارد" الألمانية ومدرعات المشاة الأمريكية "برادلي"، ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو مع المعدات التي تم الحصول عليها غنائم في المعارك، بعد أن تركها الجنود الأوكرانيون في المعركة.


وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن اللقطات تم تصويرها بواسطة جنود من مجموعة "الشرق" في اتجاه زابوروجيه.

 

RT

 




 

 


 

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