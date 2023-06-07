اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان

الوكيل الإخباري- تناول الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قضية تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية خلال محادثة تلفونية اليوم.



جاء ذلك نقلا عن مكتب الزعيم التركي، حيث بادر أردوغان بالدعوة إلى إنشاء لجنة دولية بشأن حادث تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

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كذلك تحدث أردوغان عن فوائد استمرار المشاورات مع هيئة الأمم المتحدة لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.



وكانت أنباء قد انتشرت اليوم مع مقطع فيديو يوضح نسف القوات المسلحة الأوكرانية لخط أنابيب "تولياتي-أوديسا" لنقل الأمونيا بالقرب من قريبة ماسيوتوفكا بمنطقة خاركوف، فيما انتشرت سحابة سامة في موقع التفجير.

روسيا اليوم