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الأربعاء، 14-06-2023 11:38 ص

بوتين يدعو إلى اتخاذ تدابير دمج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الموحد

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الوكيل الإخباري- أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ تدابير شاملة لدمج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الروسي الموحد بحلول 1 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك فيما أعلنه الكرملين على موقعه الرسمي على الإنترنت، حيث تابع الموقع أن ذلك "من أجل ضمان التشغيل الآمن للأنظمة الجوية غير المأهولة، واتخاذ التدابير الشاملة لإدماج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الموحد لروسيا، بما في ذلك النظر في مسألة التحول الرقمي لإدارة الحركة الجوية، من حيث أنظمة خدمات الحركة الجوية والملاحة والهبوط والرصد والاتصالات والتصدي للاستخدام غير القانوني للطائرات المسيرة".

كذلك أصدر الرئيس تعليماته باتخاذ إجراءات لتعميم الأنشطة في مجال تصميم وإنتاج وتشغيل الطائرات المسيرة، حيث صدرت التعليمات في أعقاب نتائج فعاليات قضايا تطوير الطائرات المسيرة التي عقدت في 27 أبريل.

وجاء في البيان بهذا الصدد: "موجه للحكومة الروسية بالاشتراك مع المؤسسة غير الربحية (مبادرة التكنولوجيا الوطنية) لاتخاذ التدابير التي تهدف إلى تعميم الأنشطة في مجال تصميم وإنتاج وتشغيل الأنظمة الجوية غير المأهولة".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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