الحكومة الألمانية تعتزم إعطاء الأولوية لطلبات صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة الألمانية إعطاء الأولوية لمعالجة طلبات صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأربعاء من مصادر حكومية أن هذه الخطوة تسري على الطلبات التجارية المقدمة من شركات لتصدير أسلحة حيث سيتم إعطاء الأولوية لمعالجة هذه الطلبات والموافقة عليها وذلك نظرا للوضع الحالي بعد الهجوم واسع النطاق الذي شنته حماس على إسرائيل. ولم يتم ذكر تفاصيل أخرى.

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وكان أُعْلِن قبل بضعة أيام أن إسرائيل طلبت من الحكومة الألمانية الحصول على ذخيرة للسفن الحربية وذلك بعد هجوم حماس. ويُعْتَقَد أن إسرائيل طلبت أيضا الحصول على مخزونات دم وسترات واقية.



وكان المستشار الألماني أولاف شولتس وصل إلى إسرائيل أول أمس الثلاثاء وذلك في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء الصراع.

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