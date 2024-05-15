أول لوحة بورتريه تجسد الملك تشارلز منذ تتويجه - صور

الوكيل الإخباري - كشف الملك تشارلز ملك بريطانيا عن أول لوحة بورتريه رسمية تجسده منذ تتويجه في مايو الماضي.



واللوحة، التي رسمها الفنان جوناثان يو، تصور تشارلز أمام خلفية من الألوان الحمراء الزاهية وهو يرتدي الزي الرسمي للوحدة العسكرية لحرس ويلز مع فراشة فوق كتفه مباشرة.

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وقال يو (53 عاماً)، الذي رسم من قبل أيضاً الأمير الراحل فيليب والد تشارلز، في بيان: «مثل الفراشة التي رسمتها فوق كتفه، هذا البورتريه تطور مثلما تحول دور موضوعه في حياتنا العامة».



وتابع: «هدفي أيضاً كان الإشارة لتقاليد لوحات البورتريه الملكية لكن بطريقة تعكس الملكية في القرن الحادي والعشرين، وقبل كل شيء توصل الإنسانية العميقة التي يتمتع بها صاحبها».



وقال قصر باكنغهام إن التكليف برسم اللوحة، التي تم الكشف عنها في القصر ، يعود لعام 2020 للاحتفال بمرور 50 عاماً في 2022 على عضوية تشارلز، الذي كان وقتها لا يزال أمير ويلز، في درابرز وهي جهة للمنح.









البيان