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الإثنين، 19-02-2024 10:19 ص

الحوثيون: نفذنا عملية ضد سفينة بريطانية بخليج عدن

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الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) يحيى سريع في مؤتمر صحفي "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ" .

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واضاف :" اصيبت السفينة البريطانية إصابة بالغة ما أدى لتوقفها بشكل كامل ، ونتيجة الأضرار الكبيرة في السفينة فهي معرضة للغرق في خليج عدن"


واشار بانهم حرصوا خلال العملية على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان.


وتابع :"أسقطنا طائرة أميركية من نوع "إم كيو 9" بصاروخ مناسب في الحديدة أثناء قيامها بمهام عدائية ".


واكد ان عملياتهم مستمرة ولن تتوقف حتى انتهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة.


 




 

 


 

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