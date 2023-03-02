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الخميس، 02-03-2023 09:10 ص

الخارجية الأمريكية توافق على بيع ذخائر لطائرات F-16 إلى تايوان

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الوكيل الاخباري- وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع ذخيرة لتايوان لطائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع من طراز إف -16 ومعدات ذات صلة بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 619 مليون دولار.

وبحسب بيان الوزارة، "البيع المقترح لهذه الأسلحة سيخدم المصالح الاقتصادية والأمنية الوطنية للولايات المتحدة". وبالتالي، تتوقع واشنطن "دعم جهود تايوان المستمرة لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على إمكانات دفاعية موثوقة".

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وذكرت وكالة التعاون الأمني التابعة للبنتاغون: "صفقة بيع محتملة ستساعد في تحسين الأمن وستساعد أيضا في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة".

وقد أخطرت الإدارة الأمريكية بالفعل الكونغرس الأمريكي رسميا بهذا القرار. وأمام الهيئة التشريعية الآن شهر لمراجعة الصفقة المحتملة وتقرير ما إذا كان سيتم حظرها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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