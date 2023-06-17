الخارجية الإيرانية تعلق على زيارة بن فرحان المرتقبة إلى طهران

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، إن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى طهران هي حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة القائمة على حسن الجوار.

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وأشار علي رضا عنايتي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج، والسفير الإيراني الجديد المعين لدى الرياض، إلى أن "العلاقات الإيرانية-السعودية ائتلاف من أجل السلام والتنمية".



وقال عنايتي في مذكرة خاصة، لمناسبة زيارة بن فرحان، إن "استئناف العلاقات الإيرانية -السعودية وعودتها إلى مسارها الطبيعي وزيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران هي حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار".



وأضاف أن "خلال العامين الماضيين أدت سياسة حسن الجوار التي تنتهجها الحكومة في منطقة الخليج إلى تطوير وتعميق العلاقات مع الدول المجاورة الجنوبية لإيران.. وفي إشارة الى أن إحدى استراتيجيات السياسة الخارجية الإيرانية منذ بداية الثورة استراتيجية هي تعزيز العلاقات مع دول منطقة غرب آسيا والعالم الإسلامي، فإن استمرار هذه الاستراتيجية في شكل سياسات ومبادرات إيران خلال فترات مختلفة هي علامة على تصميم الحكومة الايرانية على تعزيز وتعميق القواسم المشتركة وحل سوء التفاهم".

روسيا اليوم