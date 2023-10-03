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الثلاثاء، 03-10-2023 12:47 ص

الخارجية الروسية: بريطانيا تدفع أوكرانيا نحو التدمير الذاتي

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الوكيل الاخباري- أفادت السفارة الروسية لدى لندن، بأن بريطانيا اتخذت مسارا تصعيديا خطيرا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، دافعة أوكرانيا نحو التدمير الذاتي من خلال أفعالها وخطاباتها.

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ولفتت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان رسمي إلى أن لندن عمدت في الأيام الأخيرة إلى إصدار كم هائل من التصريحات المتهورة والاستفزازية، ما يشير إلى وجود خطط لمزيد من التصعيد في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتطرقت الدبلوماسية إلى تصريحات وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في حديث لصحيفة "صنداي تلغراف" بأن هنالك "احتمالا لنقل برنامج التدريب البريطاني لقوات كييف إلى الأراضي الأوكرانية، فضلا عن تأسيس إنتاج لأسلحة حلف الناتو هناك".

 




 

 


 

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