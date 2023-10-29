الخارجية الروسية: موسكو تبذل ما في وسعها لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري-

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو لا تدخر جهدا وتجري عملاً سياسياً في الأمم المتحدة للضغط من أجل تهدئة الصراع في الشرق الأوسط.وقالت زاخاروفا عبر قناة "روسيا 1" حول التوتر في الشرق الأوسط "نحن نفعل كل ما هو ضروري على جميع المسارات.. على صعيد العمل السياسي نضغط عبر منصة الأمم المتحدة لتحقيق هدف رئيسي وهو وقف إطلاق النار، ووقف العنف".وعلى الصعيد العالمي، قالت المتحدة باسم الخارجية الروسية "نبذل ما بوسعنا ليكتسب ما يسمى بوقف التصعيد طابعا إلزاميا للتنفيذ، لذلك قمنا بإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقدمناه مع شركائنا".