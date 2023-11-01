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الأربعاء، 01-11-2023 01:02 م

الخارجية الصينية: كم العدد من أرواح الأطفال والمدنيين الذي سيكون كافياً لإيقاف الحرب على غزة؟

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الوكيل الإخباري - كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الأربعاء، تغريدة على موقع "إكس" بشأن الحرب على غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين.

وقالت هوا تشونينغ: "لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا، كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافيا لإيقاف ذلك؟!"

وأضافت: "إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الانحدار إلى الهاوية".

وكانت الدبلوماسية الصينية نشرت نفس مضمون التغريدة باللغة الإنجليزية في وقت سابق. 

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