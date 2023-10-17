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الثلاثاء، 17-10-2023 10:43 ص

السوداني لبايدن: استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، أن استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن "السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن، بحثا خلاله التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية".

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وأضاف أن "الاتصال شهد التأكيد على أهمية تحشيد الجهود والعمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة، فضلا عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، حسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".


وأكد الجانبان وفقا للبيان: "ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".


وجدد رئيس الحكومة العراقية موقف بلاده "الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزة، وأهمية فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع، الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم" كما أشار إلى أن "استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم" بحسب البيان.

 

RT

 

 




 

 


 

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