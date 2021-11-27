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السبت، 27-11-2021 09:28 م

الخطوط القطرية تتخذ قرارا عاجلا يخص 3 دول إفريقية

قطر


الوكيل الإخباري - أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، أنه لن يتم قبول المسافرين القادمين من 3 دول إفريقية بسبب "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا.

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وقالت الشركة في بيان لها على حسابها في موقع "تويتر": "بأثر فوري، لن يتم قبول الركاب القادمين من جنوب إفريقيا وزيمبابوي وموزمبيق على رحلات الخطوط الجوية القطرية، وسنواصل مراجعة الوضع الحالي بشكل يومي مع توفر معلومات جديدة من منظمة الصحة العالمية".


وأضافت أنه: "ستستمر الخطوط الجوية القطرية بقبول الركاب المسافرين إلى جنوب إفريقيا وزيمبابوي على رحلاتها بما يتماشى مع القيود الحالية".


وتابعت: "يتوجب على الركاب المتأثرين بهذه التغييرات الاتصال بالخطوط الجوية القطرية أو التحدث مع وكيل السفر للحصول على مزيد من المساعدة".


واتخذ العديد من الدول العربية إجراءات صارمة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مثير للقلق في جمهورية جنوب إفريقيا، أطلقت عليه تسمية "أوميكرون".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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