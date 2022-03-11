الداخلية العرب يدين العملية الإرهابية على مصفاة البترول بالرياض

الوكيل الإخباري - دان مجلس وزراء الداخلية العرب بشدة العملية الإرهابية الحوثية التي استهدفت مصفاة لتكرير النفط بالعاصمة السعودية الرياض.

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وجاء في بيان صادر اليوم الجمعة، عن الأمانة العامة للمجلس أن "الأمانة العامة تلقت بإدانة مطلقة واستنكار شديد أنباء الاعتداء الإرهابي الذي ارتكبته مليشيات الحوثي واستهدفت به مصفاة لتكرير البترول في مدينة الرياض بطائرة مسيرة مفخخة".

وأضاف البيان أن " الأمانة العامة للمجلس إذ تعبر عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الذي يعتبر دليلا جديدا على سعي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ولا يستهدف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية فقط، بل تدفق إمدادات الطاقة العالمية، لتعلن عن تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ووقوفها إلى جانبها في مجابهة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها".

بترا



