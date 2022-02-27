قرار سعودي جديد بشأن اداء العمرة

الوكيل الإخباري - قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، عدم اشتراط بلوغ عمر معين للمعتمرين والزوار للسماح لهم بدخول الحرمين الشريفين.



وأوضحت الوزارة أن ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا” كافٍ لدخول الحرمين، مع التأكد من استخراج التصريح اللازم عبر تطبيق “اعتمرنا”.

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وأتاح تطبيق "توكلنا” التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” حجوزات أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، وذلك عبر الأيقونة المستحدثة التي تمت إضافتها في التطبيق مؤخراً تحت مسمى “بوابة المناسك”.







