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السبت، 15-07-2023 01:11 م

الداخلية الفرنسية تسجل حرقا متعمدا لـ255 سيارة في العيد الوطني

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الوكيل الإخباري- أفادت قناة BFMTV التلفزيونية اليوم، بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت 96 شخصا في يوم العيد الوطني في 14 يوليو، وفي ليلة 15 يوليو تم تسجيل 255 حريقا متعمدا للسيارات.

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وفي باريس وضواحيها تم اعتقال 53 شخصا خلال الليل من الجمعة إلى السبت، وتم تسجيل 62 حريقا.

ورغم ذلك، كانت فعاليات العيد الوطني هذه المرة أكثر هدوءا مما كانت عليه في عام 2022 . في العام الماضي تم حرق 423 سيارة، وإصابة 21 ضابط شرطة، وتم تسجيل 333 حالة إطلاق نار ضد عناصر الشرطة.

وأقيمت الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني 14 يوليو في فرنسا هذا العام في ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة. شارك ما مجموعه 130 ألف شخص في الحفاظ على النظام.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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