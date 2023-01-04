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الأربعاء، 04-01-2023 02:44 م

الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين قرب المطار في شبه جزيرة القرم

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الوكيل الاخباري- قال عمدة مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجيف إن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين بدون طيار فوق البحر بالقرب من مطار بيلبيك بالقرب من سيفاستوبول.

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وأضاف رازفوجيف في منشور: "في الصباح، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار فوق البحر في منطقة بيلبيك". منوها بأن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي.

وسبق لرازفوجايف، أن أعلن عن إسقاط الدفاع الجوي في المدينة مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود اقتربتا من المدينة يوم الاثنين الماضي.

ومنذ يوليو، تحاول الطائرات بدون طيار الأوكرانية مهاجمة سيفاستوبول القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، ومواقع أخرى في شبه جزيرة القرم الروسية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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