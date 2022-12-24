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السبت، 24-12-2022 04:21 م

أردوغان يتحدث عن بشرى جديدة للشعب التركي

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتم يوم الاثنين المقبل الاعلان عن بُشرى جديدة للشعب التركي، تتعلق باكتشاف جديد للغاز في البحر الأسود.

وأضاف أردوغان مخاطبا حشدا جماهيريا خلال افتتاح مشاريع في أرضوروم في أقصى شرقي تركيا اليوم السبت: "نعمل ليلا نهارا لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني، ويوم الاثنين سنزف بشائر جديدة للشعب التركي بهذا الصدد".

وقال إنه "كلما حققت تركيا تقدما في أي مجال، واجهت وتواجه على الدوام العقبات المتعددة من عدة أطراف لتعطيل مسيرتها".

وأشار إلى أن ولاية أرضوروم، هي نقطة رئيسية في مشروع تحويل تركيا لمركز دولي للغاز والبترول.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية أرزوروم التي تقع في أقصى شرق تركيا، تمر عبرها خطوط الغاز من أذربيجان وإيران وغيرها من مناطق آسيا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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