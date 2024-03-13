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الأربعاء، 13-03-2024 10:34 ص

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 58 مسيرة أوكرانية حاولت تنفيذ أعمال إرهابية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة قوات نظام كييف ليلة وصباح اليوم الأربعاء 13 مارس تنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار ضد أهداف في روسيا الاتحادية.

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وأشارت الدفاع الروسية في بيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 58 طائرة بدون طيار، منها 11 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و 8 فوق بريانسك، و 29 فوق فورونيج، و8 فوق كورسك، وطائرة بدون طيار واحدة فوق لينينغراد ونفس الأمر بالنسبة لريازان.

يشار إلى أن طائرة مسيرة أوكرانية تحطمت يوم أمس الثلاثاء بمبنى إداري في مدينة بيلغورود إثر اصطدامها به ما أسفر عن إصابة شخصين.


وسبق هذا الحادث الإرهابي الذي قامت به قوات كييف ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 8 طائرات مسيرة ودمرتها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.


وتسعى القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، إلى مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى في روسيا بطائرات بدون طيار.


بدورها، تنجح قوات الدفاع الجوي بالجيش الروسي، في اعتراض الطائرات المعادية، وتسقطها قبل تحقيق أهدافها.

 

RT

 




 

 


 

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