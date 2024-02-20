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الثلاثاء، 20-02-2024 12:22 م

الخارجية الروسية: نحقق في وجود سجون تعذيب استخدمها نظام كييف في أفدييفكا

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الوكيل الإخباري - أعلن روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لشؤون التحقيق بجرائم كييف أن التحريات تشير إلى وجود مراكز تعذيب وسجون سرية احتجز فيها نظام كييف المواطنين الموالين لروسيا في أفدييكا.

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وقال ميروشنيك: "لا نستبعد إمكانية إثبات وجود سجون سرية وعمليات دفن سرية وآليات تعذيب استخدمت في أفدييفكا. حصلنا على معلومات أولية تفيد بذلك وسيتم إطلاق التحقيق عاجلا".

وتابع: "نعلم أنه كانت هناك مراكز تعذيب سرية تم فيها اعتقال المدنيين هناك بتهم أو شبهات ذات دوافع سياسية ومعارضة لكييف. سنستمع لشهادات السكان في أفدييفكا لتوثيق الحقائق".


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك في الـ17 من فبراير، وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها من قوات زيلينسكي.

 

RT

 




 

 


 

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