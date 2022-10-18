الثلاثاء 18-10-2022
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الثلاثاء، 18-10-2022 11:25 ص

الدفاعات الجوية الروسية تمنع 6 صواريخ أوكرانية

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الوكيل الإخباري- قالت سلطات فيكاخوفكا إن قوات الدفاع الجوي حيدت 6 صواريخ هيمارس الأمريكية أطلقها الجيش الأوكراني تجاه محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقالت السلطات في بيان:  "في الليل، حوالي الساعة 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت موسكو، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية إطلاق النار على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وأطلقت ستة صواريخ من طراز HIMARS، وأسقطت جميع الصواريخ من قبل وحدات الدفاع الجوي".

ومحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية هي جزء من سلسلة دنيبر الكهرومائية وتقع على بعد خمسة كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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