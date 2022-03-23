الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

خبير اقتصادي يتوقع سيناريو انهيار الدولار في الفترة المقبلة

اختتام فعاليات التمرين الأردني السعودي سحاب 4

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

البلبيسي: إجراءات جديدة للتقصي الوبائي اعتبارا من الأسبوع المقبل

المفلح يعلن بدء تحويل 100 دينار لمنتفعي المعونة الوطنية

ارادة ملكية بالموافقة على قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

مع دخول المنخفض .. بدء تساقط الثلوج في عمّان - فيديو

مالية الأعيان توافق على معدل بنك تنمية المدن والقرى

الضمان يكشف حول صرف مبالغ مالية للعاملين المؤمّن عليهم بداية رمضان

9.13 مليون دولار لتحسين شبكات مياه المصطبة في جرش

الأربعاء، 23-03-2022 03:00 م

الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق نحو جازان

293495(19)


الوكيل الإخباري-أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان.

اضافة اعلان


وقال إن تصعيد الميليشيا لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية.


وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن يوم الأحد الماضي إسقاط 9 مسيرات أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة شملت محطة للغاز في خميس مشيط، ومحطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب.

كما أوضح في بيان حينها أن الميليشيات المدعومة من طهران، استخدمت صواريخ كروز إيرانية لاستهداف محطة توزيع تابعة لأرامكو بجازان، وكذلك محطة تحلية مياه بالشقيق.


يشار إلى أن تلك الهجمات والتصعيد أتت قبيل أيام من انطلاق مشاورات يمنية يمنية، دعا إليها مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في الرياض (في 29 مارس وحتى السابع من أبريل).

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
czo3NzoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWx3YWtlZWxuZXdzLmNvbS9Db250ZW50L1VwbG9hZC9TbGlkZXIvMzIwMjIyMDE1MjU0NzUxNzM3OTM2MC5qcGciOw==

أوكرانيا: مقتل 15 ألفا و600 جندي روسي منذ بدء الحرب

36538Image1-1180x677_d

بولندا ترحل 45 دبلوماسيا روسيا

LYNXNPEI2K02M_L

أوكرانيا: 100 ألف شخص محاصرين في ماريوبول

900x450_uploads,2022,03,23,2715ba6cab

روسيا تدمر أحد مختبرات محطة تشيرنوبل النووية

thumbs_b_c_24091b35406e653cd295b993d876d15d

الصومال .. حركة الشباب تقتحم مجمعا يضم سفارات وبعثات اجنبية في محيط مطار مقديشو

موعد-رؤية-هلال رمضان-2022

السعودية تكشف موعد تحري هلال رمضان 2022

أخبار متعلقة
1

الولايات المتحدة تلغي إطلاق صاروخ عابر للقارات لعدم استفزاز روسيا

707

ألمانيا توافق على إمداد أوكرانيا بـ2700 صاروخ مضاد للطائرات

thumbs_b_c_b932bd68860a092b4b55a3a6c2e6d3df

هولندا تعتزم تقديم 200 صاروخ ستينغر لأوكرانيا

45-9

ضربات صاروخية في كييف مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثاني