السلطات المكسيكية تعثر على 3 جثث خلال البحث عن سياح مفقودين

الوكيل الاخباري- عثرت السلطات المكسيكية على 3 جثث في ولاية باها كاليفورنيا أثناء عمليات البحث عن أستراليين وأمريكي فقد أثرهم خلال رحلة لركوب الأمواج بمنطقة تشهد أعمال عنف مرتبطة بالجريمة المنظمة.

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وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي" في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية "العثور على ثلاثة أشخاص متوفين في سانتو توماس بباها كاليفورنيا"، وأفادت "فرانس برس" أن فرق البحث سحبت ثلاث جثث غمرها الطين من حفرة في منحدر مطل على المحيط الهادئ.



وفقد أثر الشقيقين الأستراليين جايك وكالوم روبنسون وصديقهما الأمريكي جاك كارتر منذ 27 أبريل. وكان الثلاثة يمضون إجازة قرب مدينة إنسينادا الساحلية في ولاية باها كاليفورنيا بشمال غربي المكسيك.



وأفادت السلطات بأن عناصر من القوات البحرية ومكتب المدعي العام قاموا بعمليات بحث في المنطقة غداة تأكيد سلطات باها كاليفورنيا استجواب ثلاثة مكسيكيين على صلة باختفاء الأجانب الثلاثة.