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الأحد، 01-10-2023 07:14 م

الدفاع البريطانية تنشر مقاتلات "تايفون" في بولندا

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الأحد، أن لندن ستنشر طائراتها المقاتلة من طراز "تايفون" في بولندا، وهي خطوة أرجعها إلى "الحاجة لحماية حليف لها من روسيا".

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وقال شابس في مؤتمر حزب المحافظين: "استجابة لطلب من أصدقائنا البولنديين، سيتم نشر مقاتلتنا الجوية تايفون في بولندا لدعم حليفتنا في الناتو ضد التهديد المتزايد للتدخل الروسي".

وأضاف أن "نشر طائرات مقاتلة في بولندا قبل الانتخابات، هو بمثابة إشارة قوية إلى أن بريطانيا تدعم الحرية والديمقراطية لدى حلفائها". ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في بولندا في 15 أكتوبر.

كما أعلن وزير الدفاع البريطاني أن لندن وقعت عقودا بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني مع شركات محلية رائدة من أجل تطوير غواصات هجومية قوية.

 




 

 


 

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