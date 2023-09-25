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الإثنين، 25-09-2023 06:46 م

الولايات المتحدة تمنح بولندا قرضا بقيمة ملياري دولار لتحديث دفاعها

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة، ستمنح بولندا قرضا بقيمة ملياري دولار لتحديث دفاعها.

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وذكرت الوزارة في بيان رسمي: "الولايات المتحدة فخورة بالإعلان عن توقيع اتفاقية قرض مباشر لبولندا بقيمة ملياري دولار لدعم تحديث قطاع الدفاع البولندي".

تجدر الإشارة إلى أن الأموال المخصصة ستساعد في تعزيز جهود تحديث الدفاع في بولندا وتساهم في تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق، أن وارسو لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها.

 




 

 


 

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