الدفاع الروسية تتسلم كل منظومات "بانتسير" قبل الموعد المحدد لطلبية الدفاع لهذا العام

الوكيل الاخباري- أفادت شركة "المنظومات عالية الدقة"، بأنها سلمت وزارة الدفاع قبل الموعد المحدد جميع منظومات الدفاع الجوي المدفعية الصاروخية من طراز "بانتسير-س" ضمن طلبية الدفاع الحكومية لهذا العام.



وقالت الشركة في بيانها: "أنجزت شركتنا التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية، تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية لعام 2023 قبل الموعد المحدد وسلمت وزارة الدفاع الروسية كل منظومات الدفاع الجوي من طراز بانتسير المتفق عليها".

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وأشارت الشركة، إلى أن وحداتها الإنتاجية في تولا، تواصل إنتاج هذه المنظومات متجاوزة الجدول الزمني المحدد.



وشددت الشركة على أنه تم إدخال تعديلات وتحسينات على هذه المنظومات سمحت بتحسين وزيادة فعاليتها وخاصة في العمل ضد المسيرات الجوية والقذائف "المعقدة" والصواريخ بعيدة المدى.



وأكدت الشركة أن نتائج الاستخدام القتالي لهذه المنظومات، "أظهرت صحة قرارات التصميم المعتمدة سابقا".