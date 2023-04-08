الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها قتلت ما يقرب من 600 جندي أوكراني على خمسة محاور أساسية للقتال خلال آخر 24 ساعة.



وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن خسائر العدو بلغت أكثر من 30 جنديا على محور كوبيانسك، ونحو 80 جنديا على محور كراسني ليمان، و370 جنديا على محور دونيتسك، و55 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و60 جنديا على محور خيرسون.



وشملت الخسائر الأوكرانية على هذه المحاور 3 مدافع هاوتزر من طراز D-20، وأخرى من طراز D-30، واثنين من مدافع ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا" وواحدة من طراز "أكاتسيا"، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

اضافة اعلان

روسيا اليوم