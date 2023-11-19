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أول تعليق لجيش الاحتلال على اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين

الأحد، 19-11-2023 03:44 م

الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 600 جندي أوكراني خلال يوم

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي اليوم الأحد، أن إجمالي الخسائر البشرية للجيش الأوكراني على مختلف محاور القتال بلغ نحو 605 عسكريين خلال اليوم الماضي.

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وأصابت الوحدات الروسية في محور كوبيانسك خلال تنفيذ عمليات نشطة، قوات ومعدات للعدو، الذي تجاوزت خسائره على هذا المحور 70 عسكريا.


وعلى محور كراسني ليمان تم صد هجوم شنته مجموعات هجومية تابعة للواء القوات الخاصة 12 "آزوف" جنوب قرية كوزمينو بجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 30 جنديا


وتم صد ست هجمات على محور دونيتسك، وخسائر العدو هناك تفوق 240 عسكريا.


وبلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك نحو 145 عسكريا وعلى محور زابوروجيه أكثر من 100 عسكري

 




 

 


 

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