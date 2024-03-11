الدفاع الروسية: تحييد 6 مسيرات أوكرانية فوق بريانسك وأوريول

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين باعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وأوريول الليلة الماضية.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه خلال الليل "أُحبطت محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

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وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت أربع مسيرات معادية فوق أراضي بريانسك واثنتين أخريين فوق أراضي أوريول.



وذكر كل من حاكم بريتنسك ألكسندر بوغوماز وحاكم أوريول أندريه كليتشكوف عبر "تليغرام" أن هذه الحوادث لم تخلف إصابات أو أضرارا.

RT