الوكيل الإخباري - قال موقع Strana.ua، إن الكثير من الخبراء الأوكرانيين لا يستبعدون وجود "عامل الخيانة" بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الأمريكية من طراز "باتريوت" في دونباس.

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ووفقا للمقالة، تضطر القوات الأوكرانية إلى نقل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها إلى مكان أقرب لخط المواجهة، ولهذا السبب تقع في منطقة الإصابة المحتملة.



وأضافت المقالة: "لا يستبعد الخبراء كذلك، احتمال وجود عامل الخيانة. وبحسب هذا الطرح قام أحد العسكريين الأوكرانيين بإبلاغ الروس بمسار حركة بطاريات باتريوت".



يوم أمس السبت، نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لصاروخ من مجمع "إسكندر-إم" وهو يصيب معدات أوكرانية في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.



ووفقا لبيان الوزارة، تم خلال هذه الضربة الصاروخية تدمير منظومة دفاع جوي أوكرانية من طراز "إس-300".



وفي وقت لاحق، أعلن مصدر عسكري روسي لوكالة نوفوستي، أن من بين منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية التي تم تدميرها بالقصف الصاروخي الروسي، هناك منظومتين من طراز Patriot أمريكية الصنع.

RT