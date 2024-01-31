الدفاع الروسية: تدمير مسيرة جوية فوق مقاطعة بسكوف

الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الصحفي بوزارة الدفاع الروسية، بأن وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بسكوف الليلة الماضية.

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وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إفشال محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية. وتمكنت وسائط الدفاع الجوي المناوبة، من تدمير مركبة جوية أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بسكوف".



ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تقصف باستمرار المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، وتشن ضربات بالطائرات بدون طيار وتقوم بأعمال تخريبية.



من جانبه يتصدى الدفاع الجوي بالجيش الروسي، بانتظام لهذه المحاولات ويقوم بإسقاط الطائرات بدون طيار الأوكرانية.



وتم في الليلة الماضية، تحييد 21 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق شبه جزيرة القرم وبيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا.



روسيا اليوم