فيديو- إجلاء الركاب من طائرة مشتعلة بمطار طوكيو بعد اصطدامها بأخرى

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية، الثلاثاء، إجلاء قرابة 400 شخص من طائرة اندلعت فيها النيران على مدرج مطار في العاصمة طوكيو.

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وقالت إن 367 راكبا و12 من أفراد الطاقم تم إجلاؤهم من الطائرة التي اندلعت فيها النيران على مدرج مطار هانيدا في طوكيو.



وأظهر مقطع مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحريق بدأ بانفجار في حجرة محرك الطائرة أثناء تحركها على المدرج، كما شوهد في المقطع اصطدام الطائرة بأخرى تابعة لخفر السواحل كانت على المدرج.



ويشار إلى أن الطائرة أجرت رحلة من مطار شين شيتوس إلى هانيدا، وما زالت عمليات إخماد النار جارية.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام باندلاع نيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار "هانيدا"، بسبب اصطدام محركها بالأرض.







BREAKING: Japan Airlines plane with 367 people on board collides with Coast Guard plane at Tokyo Airport pic.twitter.com/ANheXFC2Ny January 2, 2024























