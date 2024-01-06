روسيا تعتزم إنتاج 32 ألف طائرة مسيرة سنويا

الوكيل الاخباري -أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن عزمها إنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنوياً بحلول عام 2030، وسيمثل الإنتاج المحلي 70بالمئة من السوق.

اضافة اعلان



وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، خلال مؤتمر صحفي :"من المخطط أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمركبات الجوية غير المأهولة، باستثناء المسيرات التعليمية، إلى 32 ألفاً و500 وحدة، هذا يزيد بثلاثة أمثال تقريباً عن أحجام الإنتاج الحالية".