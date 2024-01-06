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روسيا تعتزم إنتاج 32 ألف طائرة مسيرة سنويا

عاجل

بقذائف الهاون من العيار الثقيل.. المقاومة تقصف تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

السبت، 06-01-2024 06:10 م

روسيا تعتزم إنتاج 32 ألف طائرة مسيرة سنويا

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الوكيل الاخباري -أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن عزمها إنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنوياً بحلول عام 2030، وسيمثل الإنتاج المحلي 70بالمئة من السوق.

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وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، خلال مؤتمر صحفي :"من المخطط أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمركبات الجوية غير المأهولة، باستثناء المسيرات التعليمية، إلى 32 ألفاً و500 وحدة، هذا يزيد بثلاثة أمثال تقريباً عن أحجام الإنتاج الحالية".

 

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