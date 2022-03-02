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الأربعاء، 02-03-2022 11:02 ص

الدفاع الروسية: تعطيل أكثر من 1500 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية

روسيا


الوكيل الإخباي-أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أصابت 67 هدفا بضربة جوية مكثفة ضد البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، مضيفة أن إجمالي المنشآت العسكرية الأوكرانية المدمرة بلغ 1502 منذ بدء العملية.

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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء أن بين الأهداف التي تم تدميرها 51 نقطة للتحكم ومركزا للاتصالات للقوات الأوكرانية، و38 منظومة للصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 وBuk M-1 وOsa، و51 محطة رادار.

 

وذكر البيان أنه تم أيضا تدمير 47 طائرة وهي على الأرض و11 طائرة في الجو، و472 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، وراجمة صواريخ و206 قطع من المدفعية الميدانية وقذائف الهاون، و336 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة، إضافة إلى 46 طائرة مسيرة.

روسيا اليوم

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