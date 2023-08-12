الدفاع الروسية تعلن استهداف مطار عسكري في غرب أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربة جوية ناجحة أمس الجمعة، على مطار عسكري في مقاطعة إيفانو- فرانكوفسك بغرب أوكرانيا.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت: "في 11 أغسطس، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، على مطار عسكري بالقرب من بلدة كولوميا بمقاطعة إيفانو فرانكوفسك".



وأضافت الدفاع الروسية أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة كل المواقع المقرر استهدافها.



وحسب تقرير الدفاع الروسية، فإن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على مختلف المحاور بلغ نحو 475 جنديا خلال اليوم الماضي.



وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:



محور كوبيانسك – حسنت القوات الروسية خلال عمليات هجومية مواقعها على الخط الأمامي، فيما تم صد 8 هجمات وهجمات مضادة أوكرانية، وخسر العدو على هذا المحور نحو 70 جنديا

محور دونيتسك - صد 7 هجمات للعدو وتدمير مستودع ذخيرة، والقضاء على أكثر من 110 جنود

محور جنوب دونيتسك - صد هجمتين وخسائر العدو تجاوزت 130 جنديا

محور زابوروجيه - صد 3 هجمات ومقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا

محور كراسني ليمان - صد 3 هجمات وخسائر العدو تصل إلى 90 جنديا

محور خيرسون تصفية نحو 35 جنديا أوكرانيا

إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 126 منطقة

ضرب مركز القيادة الأمامية للفيلق الـ10 الأوكراني قرب مدينة أورخوف في زابوروجيه

تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية وآخر للمواد والوسائل التقنية في زابوروجيه

اعتراض 29 طائرة أوكرانية بدون طيار



مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 458 طائرة، و245 مروحية، و5683 طائرة بدون طيار، و429 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11249 دبابة ومدرعة أخرى، و1444 راجمة صواريخ، و5853 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و12189 مركبة عسكرية خاصة.

RT