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الأحد، 16-07-2023 04:48 م

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس "ناجحاً"

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الوكيل الإخباري - اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد للجيش الاوكراني الذي بدأ في يونيو لم يحرز نجاحا في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية بثت الأحد إن "كل محاولات العدو اختراق دفاعنا، باستخدام مخزون استراتيجي خصوصا، لم تنجح طوال مدة الهجوم. العدو لم يحقق نجاحا".

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واكد أن وضع القوات الروسية على الجبهة "إيجابي".


وأوضح الرئيس الروسي "أن قواتنا تتصرف ببطولة. بطريقة لم يتوقعها الخصم، أنها حتى تهاجم في قطاعات معينة وتسيطر على مواقع أكثر أهمية".


ويوم الجمعة الماضي، أقر رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية اندريه يرماك بأن الهجوم المضاد لكييف "لا يحرز تقدما سريعا"، مؤكداً أن الحلفاء الغربيين لا يمارسون ضغطا على كييف في هذا الصدد.


والهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في يونيو مدعوماً بأسلحة ثقيلة قدمها الغرب، يتقدم ببطء في مواجهة القوات الروسية التي كان لديها متسع من الوقت لإقامة دفاعات قوية، ولا سيما زرع حقول ألغام، مع امتلاكها لقوة نيران كبيرة تسمح بقصف القوات الأوكرانية.


وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الأحد استمرار العمليات الهجومية في اتجاه مدينتي ميليتوبول وبيرديانسك اللتين تسيطر عليهما روسيا في جنوب أوكرانيا.


وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن القوات الروسية تقدّمت مسافة 1,5 كلم في قسم من الجبهة قرب ليمان بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

 

البيان


 




 

 


 

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